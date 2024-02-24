消息指都大成首間應科大　校長冀為學生提供明確發展路徑

早前有消息指當局將於下月公布批准都會大學成為首間應用科學大學，校長林群聲表示當得知得知香港要發展應科大時感到非常興奮，因它的概念與都大辦學模式不謀而合。他認為不少學生讀書時都缺乏「方向」，不論由高中「選科」，入讀大學「揀課程」，甚至拿到一張畢業証書之後，都不太清楚自己將來想做甚麼。而應科大可為學生提供一條明確的事業發展路徑，相信入讀時已大概對該學科有一定認識或興趣，當尋求實習機會時亦很清楚應尋找哪類型工作。而在畢業時應已對該行業有相當了解，極大機會獲聘於行業繼續工作，不愁前路。

林群聲在電台節目中表示，要成功發展應科大，先要打破普羅大眾，特別是家長們認為職專教育「讀不到其他大學才讀」、「次一等的選擇」等一些固有觀感。他以歐洲為例，應科大廣受歡迎，與其他大學並駕齊驅，不少學生於高中時已鎖定目標，入讀應用科學大學發展其心儀事業。應用科學大學的學生亦透過在學時的實習機會，更能掌握行業最新發展，一畢業便順利投身理想的職業。林指「行行出狀元」，今次是一個良好契機，讓教育界、家長、同學，以至全社會，了解應科大的重要性，只要各方都重視，一定能夠提高職專教育的認受性，從而為香港培育優秀人才。

林群聲指出，應科大在歐洲的發展非常成功，並且廣受認同，除了主打科學及工程課程，更同時開辦商科、心理學及教育等不同類型課程，目的是培育具備行業所需知識的專業人才，以切合當前的社會及經濟發展需要。而比起一般大學，應科大與業界關係更緊密，早在開辦課程、設計學科時，大學已經與業界溝通，了解行業要求，更會邀請業內人士到大學授課，以及安排學生到相關機構實習，以至畢業後投身有關機構，順利「接軌」。大學亦會為相關機構僱員提供進修機會，提高工作效率和競爭能力，達到終身學習的目標。林認為，都大本質上已是一間應科大，一直提供貼近市場趨勢及滿足行業需求的專業課程，絕大多數都是應用型，並且與業界有緊密聯繫。有信心都大可為香港發展應用科學大學獻出一分力。