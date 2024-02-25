積金局建議女性自願供款　指22歲起月供1500元　65歲可多314萬

根據積金局數據，截至去年底，女性強積金計劃成員約235萬名，持有強積金約5,200億港元，人平均持有22.2萬港元強積金。積金局主席劉麥嘉軒建議女性計劃成員可考慮作自願性供款，壯大自己的退休儲備，以更好應對退休生活。她指若計劃成員由22歲開始，每個月撥出1,500港元作可扣稅自願性供款，假設平均每年的投資淨回報為5.5%，到65歲退休時，估計會協助計劃成員額外累積多近314萬元強積金。

劉麥嘉軒指，女性平均預期壽命是87歲，比男性的81歲長六年，認為女性計劃成員平均面對較男性長的退休生活，從規劃退休保障的角度而言，需要較充裕的退休儲備才能應付退休需要。除了自願性供款外，亦有俗稱「懶人基金」的「預設投資策略」，方便每天要兼顧家庭與事業，缺乏時間去了解及管理強積金的女性。

另外，劉麥嘉軒提到即將推出的「積金易」平台，以全面數碼化計劃成員的強積金管理工作，目標是在今年第二季開始分階段將帳戶資料轉移到平台，並在2025年內完成所有轉移工作。她指出當平台全面運作後，計劃成員便能透過手機App或電腦網站，一站式管理所有強積金事宜，包括開立及整合帳戶、轉換計劃或基金等，令管理強積金變得更方便、容易、快捷。