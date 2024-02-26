揚言火燒白田邨後縱火　釀1死11傷慘劇　無業漢罪成判囚8年

中年無業漢於2021年在白田邨與女友爭執，在喝下數罐啤酒後揚言「要燒晒成條白田邨」，並於單位內燒衣服。他及後與女友離開單位，濃煙卻一直蔓延，最終需召消防到場滅火。其中一名同層男住客為逃避濃煙爬出窗外，最終失足墮樓身亡，另有11名街坊須送院治理。該無業漢早前於高院承認誤殺及有意圖而縱火罪，法官陳慶偉今（26日）判處被告監禁8年。法官指本案涉及公屋單位縱火，應判處阻嚇性判刑，且在午夜發生，不難預見對會居民構成危險之風險。而本案唯一求情因素是並沒有找到易燃物品。

現年41歲被告陳光耀，報稱無業，過往有16項刑事損壞等案底。控罪指被告於2021年9月10日，在九龍深水埗白田邨13座誤殺男子李光（譯音），及於同日在13座一單位，無合法辯解用火摧毀或損壞屬於香港房屋委員會之財產，或罔顧他人生命是否會因而受到危害。辯方早前求情曾指被告受酒精影響犯案，但法官表明不接納被告稱因酗酒而不自覺犯案。法官指本案因很小的事情引發，而死者亦是因為想逃生，最終才會身亡。法官最終就誤殺罪判監8年，縱火罪則判監4年，兩罪同期執行。

案情指，被告與其鄭姓女友居於白田邨13座12樓一單位，34歲死者與父母及胞弟居於同一樓層。當日約凌晨1時許，死者一家發現附近單位起火便到露台暫避。期間死者曾把半個身軀攀出廚房窗外呼吸，但最終墮樓。消防員於凌晨3時許撲滅火種，發現死者並證實死亡。事件中有11名居民須送院，當中包括死者家人。有被救出的鄰居指，當晚曾聽到單有男聲曾稱「燒哂成條白田邨」。大廈保安於凌晨2時許曾看見被告及女友，2人通知保安稱單位有煙後便離去。被告於同日早上在石硤尾邨另一住所被捕。警誡下他承認當晚曾與女友爭執，喝下3至4罐啤酒，且曾於單位內用火機點燃衣服。房屋署最終需以逾20.1萬港元維修大廈設施。

案件編號：HCCC 260/2023