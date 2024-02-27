認串謀煽動分裂國家罪　「香港獨立黨」葡籍成員4.11判刑

居於英國的葡萄牙籍男子，被指身為骨幹成員替曾在英國註冊成政黨的「香港獨立黨」營運多個社交平台，並於2019年起共發布42則貼文，宣揚港獨、請求英美駐軍香港及要求廢除中英聯合聲明等。該男子於前年來港探親時被捕，被控串謀煽動他人實施分裂國家罪，並於今早(27日)在區院認罪，法官練錦鴻把案件押後至4月11日判刑。辯方指被告自願供出電話密碼，認為可減低案件嚴重程度，練官則反駁被告是隔岸觀火，在香港惹火頭，顯得「其心可誅」。

41歲葡萄牙籍被告黃煡聰，曾在香港任音樂教師。他被控於2020年7月1日至2022年11月1日期間，與其他人串謀煽動他人組織、策劃、實施或參與實施旨在分裂國家和破壞國家統一的行為。辯方求情指，《港區國安法》第33條說明減輕處罰的元素，在本案仍適用，因被告自願交出電話密碼，讓執法部門進入電話內部從而得悉被告與香港獨立黨貼文相關。法官則指出被告在會面紀錄仍然把他與該黨關係推得「一乾二淨」，質疑是否仍可減輕處罰。

案情指，自2021年11月起執法部門在網上發現多個網上平台及社交媒體,以「香港獨立黨」的組織名義建立，包括互聯網網站、社交平台Facebook及Twitter(現稱X)，以及即時通訊軟件Telegram等頻道。該些網上平台被發現張貼大量分裂國家文宣，宣揚將香港從中國分離出去。該黨的簡介稱其在2014年由居於歐洲的香港僑民成立，翌年註冊成英國政黨。該黨要旨為支持港人爭取自決，就建國及重返英聯邦提供協助，並要求英國終止《中英聯合聲明》。該些平台平均有數百甚至過千人追蹤。案發時該黨於網上平台張貼共42則貼文，宣揚將香港從中國分離出去。

該黨於貼文提出五大綱領，包括宣布中國非法佔領香港、英國重新執行《南京條約》等，及要英美在港註軍。貼文上亦列出該黨多項特定活動，包括在英國註港領事館外示威、聲稱已向僱傭兵發電郵報價要摧毀香港政府勢力，及為實現港獨需軍費而發起眾籌等。直至2022年11月被告入境香港時被捕，警戒下稱受人所托替該黨管理該些網上平台帳戶，對貼文內容不知情。法證檢驗被告手機發現與該黨的Google帳戶建立了連結，且可登入該黨的多個社交帳號，手機內亦存有被告為該黨主席的名片。

案件編號：DCCC 210/2023