港府頻發債　逼近借款上限3000億

特區政府近年頻頻發債，截至去年底，政府債項（指在政府綠色債券計劃下發行者）的總額已達1,886億元，若今日發表的財政預算案再加碼推售700億元的綠債、銀債，港府發債總額勢進一步逼近政府債券計劃下的借款上限3,000億元，而政府的利息負擔亦會大增。

政府近年熱衷發債，並宣傳發債有助壯大本港債市規模，豐富金融交易產品，同時亦讓本地退休人士及投資者有一個穩妥的投資工具，故近年持續推售零售通脹掛鈎債券及銀色債。還有一類是早年推出的五隧一橋類基建債券，及近年推出的伊斯蘭債券等。

去年8月，政府發行銀色債券，其主要對象是退休「銀髮族」，這次發債規模高達550億元；去年10月，政府再發行綠色零售債券，總額亦達150億元。這兩批債券推出時，正值美國不斷加息，相關債券的息率被形容極具吸引力，但政府的利息承擔也不輕。由於政府收入大不如前，各界對政府先使未來錢的憂慮更深。

根據政府公布的發債及庫房財政資料，過去5年間，政府債項逐步遞增，截至去年底的2023/2024年首9個月財政結餘，政府債項又創新高，且5個財政年度有4個見紅，財政狀況已亮起紅燈。