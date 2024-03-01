涉唆擺被控圖販毒青年認罪　女大律師串謀妨礙司法公正被裁脫罪

女大律師被指與其團隊，唆擺被控企圖販毒罪的青年馬家健認罪，以換取同案被告撤控。女大律師最終被控串謀妨礙司法公正，她否認控罪，案件經開審後區院法官張潔宜今（3月1日）裁定被告面對的控罪罪名不成立。法官指因認為馬並非誠實可靠證人，其證供不合情理且不盡不實，故未能肯定被告與馬會面時的實際情況，不能肯定被告是串謀協議的一員。不過法官表明如接納馬的證供，會裁定被告罪成。

33歲女被告張曉惠任職大律師。她被控與陳強利於2017年1月27日至11月21日期間，一同串謀與馬家健及其他人串謀妨礙司法公正，即在涉及販運1,185克可卡因的刑事案件中，虛假地表示洪智謙從沒要求馬家健收取包裹，以及陳述洪智謙並不涉案。控方指控被告與陳等人達成協議，當被告在一宗販毒案作為馬的代表大律師時，使馬認罪及發出手寫指示，向控方表示沒有受任何人指使接收有毒品包裹及表示認罪，以換取洪獲撤控。

法官裁決指，有關馬家健證供，馬承認早在他就販毒案於2016年被捕一刻便多次說謊。即使去年10月就本案作供時他仍然說謊，指就收取有毒品包裹時沒有收報酬，直至辯方盤問時才承認有收取報酬，更承認只要是對他有好處，甚至會向法庭說謊。法官認為馬絕非無知青年，並一直堅持其慌言。法官認為馬就本案作出的供詞均不可信，且有違常理。

被告方面，法官指考慮本案證據後仍認為她說法不可信。如她在其他聆訊時供稱馬曾向她提過有收報酬收包裹，手寫指示馬卻稱沒收報酬，但被告一直沒有要求馬澄清，法官認為被告不可信且違反大律師專業守則。另外據被告予控方發信，指洪智謙與販毒案無關，被告卻稱馬從沒有說過要協助洪，信中說法與馬的指示不符，因此法官認為被告說法不可信。法官最終基於未能肯定被告與馬會面時的實際情況，才讓被告脫罪。但法官表明，如接納馬的證供，被告行為顯然是為了洪的利益而作出，必然是串謀協議讓馬認罪令洪脫罪的一份子，故會裁定罪成。

案件編號：DCCC 37/2022