紅花嶺成本港第25個郊野公園　物種豐富更有過去最大礦洞

本港再多1個郊野公園，行山人士又多個好去處！漁護署表示今日(3月1日)正式成立「紅花嶺郊野公園」，屬本港第25個郊野公園。位於沙頭角的紅花嶺園內有許多高保育價值物種，且有香港曾經最大的採礦系統，目前已開放行人徑供遊客郊遊，相信是行山的熱門選擇之一。

紅花嶺郊野公園占地面積約為530公頃，位於沙頭角，北與深圳梧桐山相接，南臨八仙嶺郊野公園，兩個入口分別位於蓮麻坑村與沙頭角山咀。漁護署稱園中物種豐富，不少物種有很高的保育價值，例如土沉香、灰伏翼、紅杜鵑等。紅花嶺目前已開放遠足徑給遊客，沿途更設置有指示牌、路標、資訊板等方便公眾遠足郊游。

香港曾經生產方鉛礦的礦洞亦位於紅花嶺郊野公園內，這座礦洞是曾經本港最大的礦洞系統之一，提供了獨特的景觀供游人欣賞，目前正進行活化工程，日後將建成開放式博物館供遊客參觀。除人工礦洞外，紅花嶺中還有不少天然溪澗，為不少野生動植物提供了良好的生存環境。位於紅花嶺西北面的蓮麻坑村更是一座有着300年歷史的村落，村內亦有不少歷史建築，包括被列為香港法定古蹟的葉定仕故居等。