港府接逾4萬滲水投訴　僅3成獲跟進近半難覓源頭　議員轟無效率

本港一些地區舊樓林立，有些樓宇更出現滲水問題。今日(2日)有議員、政黨及香港驗樓師學會，開展了專題講座，就區內一些滲水樓宇提供基礎知識與應對方法。有議員表示，去年的行動反應熱烈，找出了很多需維護的樓宇，今年就滲水問題再一次開展行動，但他指出，當局所設立的「滲水辦」部門效率不高，并不能有效處理區內居民訴求，需使用新方式替代舊有方法以增加效率。另有東區區議員稱，是次講座反響熱烈，可見問題之嚴重。

議員梁熙表示，在去年的掃雷行動中共找出了50幢需即使關注的樓宇，並已向房屋署作出通報。當中8幢房屋有即時危險又未有工程的樓宇做出了介入，並代業主進行維修，他表示這次行動是一個很好的嘗試。此次的新行動主要關注點在樓宇滲水問題上，他表示政府雖有專職部門處理但工作效率有待加強。他稱，當局去年接獲逾4萬宗投訴，但最終也只有不到3成投訴獲得跟進，一半更是找不到滲水源頭，更有極端個案問題存在長達20年仍未得到解決。

梁熙還指出，香港驗樓師學會將利用科技設備以快測模式檢測滲水源頭，對比滲水辦傳統以年計的三部曲流程節省大量時間，他還表示，期望透過這次試驗，可以用實例證明以漏水快測結果配合法律調解的方式，對比傳統滲水辦三部曲模式可以更有效解的決問題，改變過去三部曲並依賴法庭訴訟的冗長程序文化，切實解決社區滲水老問題。

東區區議員植潔鈴則表示，講座的資訊自推出後，就收到很多街坊的報名及查詢，反映出不少居民已飽受滲水問題滋擾，但又未有能力解決，反映出問題的嚴重性。她還表示，今日與參加講座的街坊了解後，發現有部分樓宇已處於滲水辦處理的第二、第三階段，反映了有關問題拖拉了一段很長的時間，情況絕不理想。