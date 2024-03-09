為免費泰國遊及2萬酬勞販運海洛英　港男與接貨人機場落網

海關機場科人員根據風險管理原則，昨日(8日)揀選一名由泰國曼谷飛抵香港的本地男子進行清關，期間發現他的寄艙行李內有一批零食，零食包裝表面上並無異樣，但關員察覺其異常沉重，因而生起疑心，決定打開零食包裝進行仔細檢查，繼而從中檢獲20塊「雙獅地球牌」的懷疑海洛英，該批毒品共重約7公斤，估計市值約670萬港元，隨即拘捕該名26歲無業男子。

海關毒品調查科接手跟進案件，並且展開監控遞送行動，直至今日(9日)凌晨，再在赤鱲角香港國際機場拘捕一名接貨人。被捕人士是一名34歲本地男子，報稱無業。據了解，有人是受網上廣告招攬，然後收取2萬港元酬勞及享受免費的7日泰國之旅，作為偷運毒品來港的報酬。案件仍在調查中，海關正追查幕後主腦，不排除稍後會採取進一步拘捕行動。

調查人員指，復活節假期將至，海關呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益或免費旅遊，亦不要接受任何人的聘請或委託，為此參與販毒活動，以及運送受管制的物品進出香港。另外，市民不應在未確定物品屬性的情況下，貿然替他人運送物品。海關會繼續透過風險評估，以及利用先進設備，阻截毒品流入本港。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬港元及終身監禁。