拒遷出華懋員工宿舍　龔如心三弟妹親自應訊指屬家庭安排

已故華懋集團主席龔如心的弟妹龔仁心、龔因心、龔中心，於2019年8月被集團終止僱傭合約後，拒絕遷出華懋為高層職員提供的薄扶林專用宿舍。華懋因此入稟高院要求法庭頒令收樓，案件今日(11日)於高院開審。沒有律師代表的龔仁心於庭上作陳詞稱，他們獲居於涉案單位，是龔如心生前作出的家庭安排，並可住至不願居住為止，並非作為公司員工宿舍讓他們入住。

原告華懋代理有限公司，分3宗訴訟控告龔如心的家人，當中包括龔仁心及妻子劉元春、龔因心及龔中心，原告要求法庭下令被告交還3個位於摩星嶺道華亭閣的涉案單位。4名被告均沒有律師代表，並親自應訊。據入稟狀指，原告以租客身份向業主安居有限公司租用摩星嶺道華亭閣多個單位，自2012年8月起，4名被告因享有僱員福利而獲安排分別入住華亭閣3個單位連車位，如離職則需交還單位及車位。

龔仁心今陳詞時則說出與原告截然不同說法。他指4人2排居於涉案單位實屬其「大姐」龔如心生前的安排，大姐亦承諾4人可以一直居住至不願意居住為止，故此原告無權驅逐他們離開。龔仁心又指大姐作此家庭安排時，4人均非華懋員工，說明了居住於該物業並非是基於華懋員工的關係。他又指自己於2019年遭原告解僱是出於報復，因他曾對當時的行政總裁作出某些言論。他又稱華懋早年與陳振聰展開爭產官司，最終獲判勝訴，他們4名被告均功不可沒，否則華懋早已落在陳振聰手上。

案件編號：HCA 2022，2024-25/2019