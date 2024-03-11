啟德擬建集體運輸系統　全長3.5公里料車程10分鐘　不到觀塘

啟德有望有輕鐵接駁？港府去年宣布重啟啟德智慧綠色集體運輸系統，土木工程拓展署最新向九龍城區議會，提交的文件披露，系統全長約3.5公里，以高架形式營運，連接港鐵啟德站至啟德郵輪碼頭，但不會如過往建議連接至觀塘甚至藍田。

最新文件披露，啟德智慧綠色集體運輸系統擬議的走線，設5個車站，包括港鐵啟德站、啟德體育園站、都會公園站、前跑道區住宅帶站及啟德郵輪碼頭站，預料系統會以高架模式運行，與沿線地面交通分隔，不受地面交通狀況影響，預計由啟德郵輪碼頭至港鐵啟德站的車程約為10分鐘。當局稱會在進行勘查研究時，仔細考慮各車站的位置，以及車站接駁設施的安排。

港府曾考慮興建高架鐵路系統連接啟德跑道區至觀塘、九龍東一帶，但最新走線不會再連接至觀塘。署方解釋，九龍東部分已發展的地區興建有關系統，在技術上將受制於毗鄰的稠密發展，其建造和運作成本亦會十分高昂，並非可持續和可取的選項。

當局計劃於今年下半年內，邀請相關系統的供應商及營運商提交意向書，從而敲定系統及其基建設施的具體要求及設計。當局同時會進行相關法定程序，例如環境影響評估、方案刊憲及批准，以及相關的規劃申請等。當局會爭取於2026年就項目工程進行招標，以期於2027年批出工程合約。當局會繼續積極探討技術方案來縮短建造時間，例如盡早進行前期工程、提早開始部分系統測試，以及運用可供製造及裝配的設計、機電裝備合成法等技術等，力爭早日完工。