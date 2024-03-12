官員收禮各不同　即食麵紅酒螺頭

不少官員在外訪、出席公務活動期間，甚至日常工作都會收到禮物，當中包括有書、酒、月餅以及海味等。本報翻查多個政策局現任官員的收禮情況，發現官員待遇各有不同，有人收到紅酒，亦有官員收到即食麵、迪士尼樂園魔雪奇緣世界（World of frozen）的裝飾等作為禮物。

在眾多問責官員中，以財政司司長陳茂波收到的禮物較為奢華，當中不乏紅酒、紀念鈔票、書法、花瓶、茶葉禮盒等，禮物分別由專人送遞、工作會面、郵寄等數項途徑收得。雖然收到多項奢華禮物，但陳茂波未有選取任何一樣禮物作為自用。

另一問責官員、房屋局局長何永賢亦有收到禮物，當中主要為書籍和紀念獎座，但同時亦有收到一斤裝的螺頭和一支酒，分別是在活動和海外職務探訪中收到。不過何永賢亦未有將螺頭和酒收回己用。

俗語有云「同人唔同命」，同為問責官員的環境及生態局局長謝展寰、勞工及福利局局長孫玉菡和教育局局長蔡若蓮，則未有如其他人一樣可以收到奢華的禮物，分別只收到即食麵、香料、石筍乾等禮物。

另外，本報亦發現發展局局長甯漢豪同樣收到不少禮物，不過她只有備存小量禮物自用，值得留意的是，她將迪士尼樂園魔雪奇緣世界（World of frozen）的裝飾留作自用，莫非甯局長亦為魔雪奇緣的愛好者？