東方日報A1：港府呻窮　頻外訪照大花筒　公帑埋單真輕鬆

政府經常強調，香港要做「超級聯繫人」的角色，擔當內地與國際的橋樑，而本屆政府上場後頻頻外訪。本報發現，截至去年10月，整個問責團隊共外訪197次，當中147次是出訪內地，花費至少逾1,200萬公帑。有部門更出訪22次，耗支超過200萬元，亦有部門在外訪期間平均每人每日花逾4.5萬元公帑。港府面對過千億元財赤，新一份《財政預算案》更大幅度「減糖」，普羅市民受惠少之又少，而各政府部門亦需要每年削減經常開支1%，甚至在福利津貼也要削減的同時，當局仍花費大量公帑在外訪上，有議員認為官員應節省外訪開支，並公開交代外訪成果，建議副司長作整體報告，讓公帑用得其所，又直言到內地及國際外訪的比例懸殊，指當局外訪要有策略，顧及內地的同時要放眼世界。

本報早前收集現屆政府的問責團隊，包括所有司長、副司長以及局長，自2022年7月1日上任至去年10月的外訪開支數字，發現整個團隊在16個月期間，外訪197次，當中有147次到訪內地，共花費至少12,408,152元公帑。外訪次數最多的官員為商務及經濟發展局局長丘應樺，共有22次外訪，出訪過北京、越南、日本、美國、法國、沙特阿拉伯等地，總共花費約2,288,835元。第二為創新及科技局局長孫東共有16次外訪，出訪過重慶、瑞士、德國等地，總共花費約1,276,100元。環境及生態局局長謝展寰同樣有16次外訪，出訪過浙江、深圳等地，總共花費約412,400元。第四則為文化體育及旅遊局局長楊潤雄，共外訪15次，出訪過荷蘭、泰國、甘肅等地，總共花費約496,764元。

至於外訪最貴則為運輸及物流局，局長林世雄在去年5月14至18日期間，與兩名局長辦公室人員到美國出席亞太經合組織運輸部長級會議，3人在4日行程的總開支為545,000元，平均每人每日花45,416元。其次則為財經事務及庫務局，局長許正宇在去年4月12至18日期間，與3名局長辦公室人員到比利時布魯塞爾，及英國倫敦推廣香港金融服務業，4人在6日行程的總開支為554,500元，平均每人每日花30,805元。

另外，有4位官員更只出訪內地，包括政務司司長陳國基、律政司司長林定國、政制及內地事務局局長曾國衞和公務員事務局局長楊何蓓茵。而環境及生態局局長謝展寰在16次的外訪中，亦有15次為內地。

議員狄志遠指出，香港為國際城市，多外訪本為好事，加上香港從疫情中走出，相信這一段時間要「追落後」，但在面對財赤的情況下，要如何讓外訪變得有價值才是至關重要。例如官員外訪應「慳啲使」，將外訪住宿、飲食等開銷降低，與市民共度時艱，觀感會較好，同時間應該公開交代外訪成果，甚或向立法會交代，讓成本效益能夠量化，建議副司長作統籌，將各個部門的外訪成果作整體報告，他又認為政府要增加敏感度，避免讓外界覺得政府浪費公帑。

對於在197次外訪中，有147次為到訪內地，狄志遠認為有關比例「懸殊咗啲」，指作為國際城市的香港外訪應要有策略，不能單純因為方便而主要到訪內地，強調香港應要聯通國際。另一議員江玉歡則相信，外訪行程反映政府想跟緊內地發展，強調沒有好與壞之分。她亦認為外訪是一種「手段」，重點是政府希望透過外訪達成甚麼目的，又指目前國家經濟面對挑戰，而內地亦希望香港可以繼續成為國際城市，做好橋樑的角色，故期望未來港府目光要「平衡啲」，顧及內地的同時要放眼世界。

■記者林彥汛、曾卓琳

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