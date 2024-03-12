八鄉鱷魚取名「百香果」　周六起在海洋公園「鱷園」亮相

元朗八鄉去年發現的雌性鱷魚已入住海洋公園，公園宣布，鱷魚經改名投票活動後，決定將牠命名為「百香果」，取其被發現地「八鄉」的諧音。「百香果」已在公園正門附近新設的「鱷園」定居，該園周六（16日）起免費開放予公眾。

入住「鱷園」數天的「百香果」已適應新居，今日(12日)下午風和日麗，牠在園內陸地曬太陽，間中又在水中暢泳。身長約1.97米、重約38.5公斤的「百香果」年約4至5歲，並非本地原生物種，DNA檢測結果顯示牠是由暹羅鱷和古巴鱷兩種物種混合所產的混種鱷魚。

海洋公園主席龐建貽表示，「鱷園」模擬野生鱷魚的棲息地，讓「百香果」充分展現天性。而新園區設在公園入口，將會在周六起免費開放，訪客一抵達公園便能接觸到動物大使。龐建貽期望「百香果」的經歷能啟發公眾認識引入外來物種，尤其具攻擊性動物對本地生態影響。

公園早前邀請市民發揮創意建議鱷魚名字，吸引逾1.1萬人參加，其中「百香果」在眾多建議中脫穎而出，名字取其同音字「八鄉」，而百香果又名熱情果，凸顯鱷魚活躍的個性，英文名「Passion」則為百香果的英文簡稱，代表公園對生態保育的熱誠。