6款除皺眼霜檢出致敏物　防腐劑及香料或引發皮膚過敏反應

為了抗皺、抗眼紋，愛美之人大多會使用眼霜撫平皺紋。消委會測試15款除皺眼霜，發現沒有樣本能完全去除皺紋，只有4款改善較深刻皺紋效果較顯著，卻有6款檢出游離甲醛或香料致敏物，當中除皺效果最理想的樣本所檢出的香料致敏物總量更最高最多，但產品標籤卻沒有標示成分列表。該會提醒眼霜中若含致敏物，當中以防腐劑和香料有較大機會引發皮膚過敏反應。

是次測試涵蓋不同價位的型號，每款售價由179至1,060港元，邀請超過220位年齡介乎40至55歲的亞洲女性，進行一個月的半面研究，一邊面眼周範圍使用樣本各一次，另一邊面的眼周範圍則不塗搽任何護膚品，並對比皮膚表面平均粗糙度及皮膚粗糙度中最高深度平均值，發現售價較低的3款樣本同時有不錯的除皺和保濕效果，售價較高的10款樣本中則只有2款同時兼具相對理想的除皺和保濕效果。

平均粗糙度方面，所得的數值平均下降了2.6%至13.33%，反映使用樣本後，試用者眼肚位置皮膚表面的粗糙度有改善，肌膚變得較平滑，最高為售價達780港元的「The history of Whoo 拱辰享活膚修護眼霜」，最低則為最貴、一支售1,060港元的「雪花秀禦時緊顏參養眼霜」。

至於改善較深刻皺紋方面，14款樣本計算所得的Rz值都有下降，平均減幅介乎1.89%至14.56%不等。當中4款樣本於 Ra 和 Rz 等皺紋參數都有較顯著的下降，減幅均超過10%，當中「The history of Whoo」樣本同樣最佳；「雪花秀」表現較遜色。整體而言，80%樣本（12款）的除皺效果屬中等或稍勝於中等水平。

不過15款眼霜中，「OLAY新生淡紋緻眼霜」款檢出0.015%（相等於150ppm）游離甲醛，相信是源自於樣本內可能釋出甲醛的防腐劑，可能引致敏感；5款檢出香料致敏物質，總量由0.0018%至0.2403%不等，「The history of Whoo」樣本更檢出最多8種致敏香料。但樣本的標籤上並沒有標示成分列表，消費者不能靠閱讀標籤而得悉該等致敏物質的存在，或會增加部分人士因使用產品而出現皮膚過敏的機會。

消委會呼籲生產商檢討產品配方，消費者平日亦要要做好防曬措施，塗搽防曬產品時不忘眼部位置，日間如要長時間逗留戶外，應配戴太陽眼鏡，盡量減低因為紫外線照射而加快眼部皮膚衰老。