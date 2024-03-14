過百屋苑申裝廚餘回收桶　環保署擬擴展至細屋苑

距離垃圾徵費實施仍剩約4個月，惟佔30%廢物量的廚餘回收至今被批渠道不足。環保署去年底推出「私人屋苑智能廚餘回收桶試驗計劃」，首批回收桶今日(14日)進駐藍田一個屋苑。環境及生態局局長謝展寰表示，計劃自推出以來反應熱烈，至本月初已收到超過100個屋苑提交申請，已逐步批出申請，並陸續安裝智能廚餘回收桶。

謝預計，私人屋苑在2024/25年度將有超過300個智能廚餘回收桶投入服務。而由於計劃廣受屋苑歡迎，環保署現正考慮將計劃擴展至供1,000戶以下的私人屋苑申請，詳情稍後公布。

除了私人屋苑，環保署正聯同房屋署及香港房屋協會擴展智能廚餘回收服務，目標在今年8月大致完成在全港213個公共屋邨(合共約1,500座樓宇)安裝超過700個智能廚餘回收桶，覆蓋全港人口約三分之一。

議員顏汶羽表示，過往住戶要使用廚餘回收桶，必先登記成為會員，最新發現署方在廚餘桶旁新設了公眾智能卡，方便沒有登記會員的市民也可以使用廚餘機。

環保署去年12月底推出「私人屋苑智能廚餘回收桶試驗計劃」，為合資格的過1,000戶的大型私人屋苑免費提供智能廚餘回收桶，包括安裝及相關的維修保養服務，為期兩年。