市建局公布洗衣街花墟道重建計劃　總面積約2.9萬平方米

花墟是巿民買花的好去處。

花墟是多年來市民買花的好去處，但也終有落幕一日。市建局今日（15日）宣布啟動「洗衣街/花墟道重建計劃」，地盤總面績約29,315平方米，包括6個地盤，其中5個地盤的界線毗連現有樓宇，範圍涉及園藝街以及花墟道一帶。另外一個地盤，界線毗鄰洗衣街、界限街、旺角大球場以及花墟道，當中部分細地盤會利用地積比轉移方式。受影響樓宇約31個街號，受影響業權約190個、住戶約275個、商舖約33個。

市局重建局總監（規劃及設計）麥中傑表示，市建局現正到區內進行凍結人口調查，發展計劃約29,315平方米，地盤A分為5部分，大概毗連花園街、洗衣街、太子道西、花墟街及花園道；而地盤B則包括界限街遊樂場。地盤涉及的現有私樓樓齡約64至76年，重建後可發展至1350個單位，增加包括體育館、地區康健中心等。

麥又指，市建局開展此項目是因應《油旺研究》，項目會重新規劃以改善多項區內規劃問題，包括社區設施功能及空間分割、交通擠塞行人環境欠佳。市建局建議，計劃構建「城市水道」，並建設「水道公園」；以一地多用方式提供多用途綜合大樓及地下停車場；而地盤A會以轉移地積比去作規劃。