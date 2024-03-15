公營牙醫短缺　議員斥政府閂門唔諗　當局指增學位遠水難救近火

政府在近3個財政年度用於公營或資助牙科服務的開支，在2021至2022年度總額已超過10億港元，而在2022至2023年度已接近11億港元。面對牙醫嚴重不足問題，有議員斥政府「閂門唔諗」，質問「場火要燒到幾大」才解決，惟當局指增加牙醫學位屬於「遠水不能救近火」。

政府指在2025年內會推出「青少年護齒共同治理先導計劃」，銜接小學學童牙科保健服務，資助13至17歲青少年使用私營牙 科檢查服務的部分費用，亦會針對性地提供予工作 小組界定的弱勢社群。在2024年第3季優化關愛基金下的 「長者牙科服務資助」項目，修改必須鑲配活動假牙的條件，讓合資 格長者即使不申請鑲配假牙，亦可以接受牙科檢查、洗牙、脫牙和補 牙等牙科服務，鼓勵長者早發現和早治療牙患，並盡可能保留牙齒。

另外，政府指將在2025年內與非政府機構合作，增加為有經濟困難的弱勢社群 提供的緊急牙科服務，提升服務量、服務點和服務範圍以早發現和早治療牙患，覆蓋全港18區，目標是額外提供現時政府牙科診所牙科街 症的最少兩倍名額。

當局表示，直至2023至24年度，關愛基金下長者牙科資助項目已經有超過16萬宗申請宗數批核，就議員黃國建議增設長者牙科醫療券，他指如公帑去資助治療性牙科服務，需要顧及長遠的財政可持續性。

多位議員指市民對牙科服務需求殷切，而牙科醫生嚴重不足，詢問會否增加學位，惟當局指牙科服務到2030年後期人手短缺便需要解決，因此增加學位「遠水救不了近火」。議員陳凱欣詢問當局為何不考慮開設第2間牙醫學院，又指現時一年淨增長牙醫540個，而政府「閂門唔諗」，質問「場火要燒到幾大」才解決。當局指會繼續研究菲臘牙科醫院的擴展，而目前已經有工程計劃，令門診可以擴大。

另外，醫療衞生界議員林哲玄詢問牙科醫生和牙科護理員的合作模式，又指香港不會賣牙科廣告，如市民相信宣傳種牙可「一勞永逸」，「咁就死火」，詢問如何限制機構賣廣告。當局希望能以風險為本方式令牙科醫生和護理員能夠分擔工作，亦會分開兩度工序，分別為能夠獨立進行的檢查教育清潔等等，而牽涉需要拍攝放射影像的工作需要牙醫檢查後，按牙醫指示進行，洗牙等工作也需要有牙醫在場。

就引入合資格非本地培訓牙醫於指明機構執業，當局指有限度註冊的評核工作由僱用機構進行，而機制需要和牙醫管理委員會商討，確保在職評核能夠達到要求，亦會研究現有法例下，能否做到規管牙科廣告，如不行，也會研究額外規管。