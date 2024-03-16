衝擊立會案藝人王宗堯等12人罪成　判囚54個月20天至82個月

2019年7月1日大批示威者衝擊立法會，立法會大樓內外滿目瘡痍，多人被捕，包括在泛民初選案兩名被告劉頴匡和鄒家成，以及藝人王宗堯、前香港大學學生會會長孫曉嵐等共14人。他們被控參與暴動等罪，其中8人早前已認罪；餘下王宗堯等6人則否認暴動罪受審，法庭裁定包括王宗堯在內的4人暴動罪成，餘下兩人暴動罪脫但進入或逗留在會議廳範圍罪成。法官今（16日）處理上述14人的判刑。法官指，立法會有獨特憲制地位及象徵意義，極其嚴重。暴動罪成的12人被判入獄54個月20天至82個月，其中王宗堯被判入獄74個月，餘下兩名暴動罪脫的被告則被罰款。

法官判判刑時指，立法會有獨特憲制地位及象徵意義，示威者大肆破壞，行為挑釁及侮辱，挑戰香港政府，削弱及推翻政府，亦衝擊法治，案情極其嚴重。法官按參與程度將被告分成3個級別，其中最嚴重者以區院案件最高量刑起點7年為暴動罪基準，罪責較輕者則以6年9個月及6年半為起點。

14名被告中，6人否認控罪受審，被裁定暴動罪成的4人是王宗堯（45歲）、吳志勇（28歲）、林錦均（28歲）及何俊諺（26歲）；暴動罪脫，進入或逗留在會議廳範圍罪成的是黃家豪（24歲）、馬啟聰（32歲）。法官指，王宗堯曾和示威者互動，即使他只是短時間逗留，亦可構成鼓勵在場者，不論是否知名人士，法官認為其參與程度屬最低級別，判他入獄74個月；吳志勇曾和其他暴動者討論去留問題，屬積極參與，入獄80個月；何俊諺有精神問題，曾推倒會議廳肖像，入獄74個月；林錦均直接衝擊立法會，他曾因本案在內地扣留，刑期獲額外扣減，總刑期為82個月；黃家豪及馬啟聰的行為不涉暴力，判黃罰款1500港元，馬則罰款1000港元。

其餘8名被告承認暴動罪，包括鄒家成（26歲）、孫曉嵐（27歲）、劉頴匡（30歲）、羅樂生（23歲）、畢慧芬（28歲）、潘浩超（35歲）、沈鏡樂（26歲）、及范俊文（31歲）。畢慧芬另承認違反條例進入或逗留在會議廳範圍。

法官指，羅樂生有份運送物資，畢慧芬患輕度智障，判兩人入獄59個月7天；孫曉嵐有份鼓勵在場人士，入獄57個月；潘浩超積極參與，有煽動角色，入獄63個月；沈鏡樂曾因本案在內地扣留，入獄55個月15天；劉頴匡積極參與和指揮，在暴動中扮演重中之重的角色，入獄54個月20天；范俊文以鐵錘擊打會議廳玻璃，鄒家成則撕毀《基本法》小冊子、在牆噴口號，壯大暴動聲勢，罪責極之嚴重，兩人同入獄61個月15天。

案件編號：DCCC 606-610，1069/2020，DCCC 259/2021