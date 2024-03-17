移民潮退熱　永久離港提強積金個案首跌破3萬

困擾本港三年多的移民潮有回落之勢，根據強積金管理局最新公布的季報，去年全年以永久離港原因提取強積金的個案跌破三萬大關，第四季的個案亦跌至7200宗，較去年第三季錄得的8700宗，下跌17%。有移民顧問表示，最近移民查詢較以往減少，認同港人外移趨勢確有回落跡象，因為「想走的大部份已走咗」，他又指知悉部分移英港人選擇回流，亦接獲一些移英港人準備「二度移民」往其他國家的查詢，因為英國經濟差、稅負重。

積金局公布的去年第四季季報顯示，以永久離港原因提取強積金的數字回落至7,200宗，按季大減1,500宗，綜合2023年四季的個案亦只有29900宗(見表)，較過去幾年均超過三萬宗明顯下降。2020年全年有3.02萬宗提取強積金申請，隨後移民潮一直飆升，至2021年多達3.37萬宗，2022年仍有3.17萬宗。

提取強積金的總額亦有相類似走勢，積金局季報顯示，2020年被提取的強積金權益金額有59.3億元，之後升至2021年全年的90.14億元，其後逐年下跌至2022年的80.21億元，以及2023年的72.61億元，四年之間，被提取強積金的總額超過300億元。隨着申請減少，去年第四季被提取的強積金按季亦下跌了5.25億元。

環凱移民顧問有限公司負責人張家禧表示，2019年發生社會運動後，多個國家向港人放寬移民政策，本港移民潮亦被推上高峰。不過，近月移民現象已見回落，他表示，其公司最近接收查詢移民的數量較以往減少，相信提取強積金的數字可作參考。被問及近期本港政治局勢會否又掀一波移民潮，他說：「要走嘅人一早走咗，依家未走嘅，亦唔見得特別有想移民的意欲」。

張又指，留意到港人有回流趨勢，尤其移民英國的人回流最嚴重，主要原因是不少移英港人親身感受到英國經濟不景，且稅率高致負擔重，不適應下只好選擇回流。他更稱，除回流香港外，去年下半年起其公司接獲不少有關移英港人欲移民至其他國家的查詢，如加拿大、美國等地，約佔整體查詢10%，不排除有移英家庭構思二度移民。