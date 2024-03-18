國泰早前取消逾780班航班　民航處斥規劃團隊缺經驗及數碼能力

國泰航空去年底至上月連番取消780多班航班，民航處審視國泰就事件提交的報告後，今日(18日)表示其規劃團隊缺乏經驗和數碼能力，無法充分預測機組人員資源的需求；負責航班規劃和負責機組人員調配的部門間協調不足。處方認為國泰有需要就機組人員資源制訂有效的規劃工具，同時應展現所具備的企業管治，確保各部門能有效溝通，保持航空服務持續性及定期性。

民航處早前要求國泰航空就取消航班事件提交報告。運輸及物流局最新提交立法會的文件指出，國泰指事件成因包括內部規劃問題和低估了候命機師人數水平，公司亦欠缺一個能夠主動和詳細追蹤各種監控參數，包括個別機師可用飛行時數的系統，承認其不足之處。

局方續指，國泰已提出多項紓緩措施，包括招聘經驗豐富的機組策劃人員、採用科技監察機組人員的招聘過程並提供機組人員培訓資源，以及設立有效系統監察候命機師水平。而在農曆新年旅遊高峰期間，並沒有任何報告顯示國泰因機組問題而取消航班，航空公司亦保證在即將來臨的復活節旅遊高峰期，不會出現類似的航班取消情況。

運輸局又提到，國泰是以香港為基地的旗艦航空公司，其航班網絡規劃應原則上配合政府的政策和策略，鞏固香港作為國際航空樞紐的地位。國泰正持續發展現有主要航線的航班服務，並在中國內地、東南亞、中東及東歐等地發掘具潛力的新航點。

另外，當局指出，國泰旗下廉航香港快運在去年底的運力已接近新冠疫情前的1.4倍；香港航空目標在今年年中恢復疫情前運力；而香港機場的客運流量在去年底聖誕高峰期已恢復至疫情前80%，機管局預期機場客運流量於今年底將完全恢復至疫情前水平。