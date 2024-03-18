極地研究揭示氣候轉變　港府冀2050年達致碳中和

南北兩極雖是人類活動影響最少的最後淨土，近年卻同樣受全球工業開發威脅，隨時引起全球氣候變化並可能帶來極端天氣。為期超過3個月的「極地科研與氣候變化」展覽，適逢今日(18日)在香港科學館開幕，港府表示本港早於1997年已決定不再興建燃煤發電廠，碳排放亦於2014年達到頂峰，目前正正採取多項減碳措施，期望在2050年達致碳中和。

環境及生態局局長謝展寰在開幕禮致詞時稱，相對10年前，本港目前的碳排放已減少四分之一，目前正由天然氣發電，緩步轉向零碳發電，同時推行節能綠色建築；針對碳排放佔兩成的汽車排放，本港亦推行綠色運輸，同時為減低堆填所產生的溫室氣體，政府正推行減廢及興建轉廢為能設施。當局目標是在2035年碳排放減半，並在到2050年達致碳中和。

今次展覽是配合中國第一艘自主建造的極地科考破冰船「雪龍2」號下月訪港，展期內將展出雪龍2號模型，介紹極地的生態和自然環境、中國在極地考察的各種設施、以及中國及香港應對氣候變化的努力。謝指，極地研究對了解氣候變化相當重要，期望今次展覽能透過展出「雪龍2」號極地探索的任務及成果，讓市民了解國家極地研究科研技術，讓更多人了解氣候變化的重要性，以至生活上如何減碳等。