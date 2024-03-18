發基建債券將考慮息口問題　當局研投資移民資本與港發展掛鈎

香港近年出現千億財赤，港府在財政預案中設立「基礎建設債券計劃」，以管理大型基建的現金流需要。有議員關注發債券時會否一併考慮息口因素，另有議員指本港財政儲備不斷萎縮，加大借貸比率為不可迴避。

議員陳仲尼關注美國加息周期正處於頂層，未來有可能逐步下降，問到政府日後在發債券時會否一併考慮息口因素，指有關數字相當大利息帶來的開支並不少。陳又問到投資的基建或可持續項目是否有收入，能否協助逐步減低債券本金。財經事務及庫務局局長許正宇回覆指舉債會確保財政穩健，又承諾發債會考慮息口問題，明白息口亦為成本之一。

議員洪雯表示基本工程儲備金目前正承辦約7千億港元，認為有關承擔額相當大，然而財政儲備不斷萎縮，因此加大借貸比率為不可迴避，問到政府未來會否規定未來投資移民來港的人買指定份額債券。許正宇回覆指會考慮如何將投資移民來港的資本與本港未來發展掛鈎。

議員陳振英指出部分建築工程時間長，而債券年期難以與基建落成日期完全一樣，債券發行之間與項目落成之間的時間差只會愈來愈多，問到那一個負責部門會負責處理時間差問題，又指政府在2021年擴大綠債覆蓋範圍，問到當局會否有其他項目新加在綠債當中。許正宇指，政府現時有大型基建融資委員會，委員會會就項目和融資安排作整體考慮，又表示財經事務及庫務局庫務科有大型融資基建辦公室會支持大型基建融資委員會的融資工作，作協調工作。