李宇軒續作供　稱G攬眾籌由黎智英助理Mark Simon借出戶口收錢

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，今（19日）在西九龍法院（暫代高院）續審。偷越邊境12名香港人蛇之一的「香港故事」成員李宇軒續以從犯證人身份作供。庭上透露，「G攬」眾籌行動中，原本有另一富豪借出戶口收錢，惟因銀行方面出現阻滯，經本案認罪被告陳梓華牽線下，找到黎智英助理Mark Simon借出戶口。

李宇軒續就2019年8月舉行、名為「G攬」第3次眾籌活動作供。李昨提到，當時需要「有錢人」借出戶口收眾籌所得的錢。李今指出，「G攬」團隊第一次找到的「有錢人」，其戶口遭銀行「閘住」，無法用來提取資金，本案認罪被告之一、法律助理陳梓華說會「諗計」，之後便指「佢嗰邊搵到人」。後來，李知道第二名有錢人是黎智英助理Mark Simon。約於2019年9月，美國參議員斯科特（Rick Scott）訪港，在一個場合之中，經陳梓華介紹下，李宇軒認識了Mark Simon。

庭上展示「G攬」團行動收支表，顯示眾籌收入180萬美金（折合約1,400萬港元），廣告支出約633萬港元，其中350萬港元由「陳梓華嗰邊」墊支，餘款由李宇軒自己墊支。當中1.8萬歐羅（現折合約15.3萬港元），由LAIS Hotel Properties Limited支付，予西班牙報紙《世界報》。根據控方開案陳詞指，上述公司是由黎智英及其助理Mark Simon控制。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022