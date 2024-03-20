李宇軒稱「重光團隊」組織鬆散　為引捐錢用「制裁港共」字眼

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，今日(20日)在西九龍法院(暫代高院)續審。偷越邊境12名香港人蛇之一的「香港故事」成員李宇軒，續以從犯證人身份作供。李宇軒說，為吸引人捐錢，「重光團隊」在網站用上「制裁港共」等字眼，但他不同意組織的主旨是制裁。

李宇軒供稱，「重光團隊」是一個由港人組成的鬆散的組織，沒有會章或會員制度，惟彼此有共識，是為香港爭取自由民主。由於參與每個活動的成員均不同，因此論述也不一致。李承認，「重光團隊」所辦的部分活動與制裁有關，部分成員認同制裁，但不同意組織是為了制裁而成立。控方展示「重光團隊」網站的截圖，顯示一份題為「全球登報制裁港共眾籌活動」的「G攬」眾籌收支表。李宇軒指，將收支表上載，是想為下一次名為「重光計劃」的眾籌行動鋪路。為了鼓勵及呼籲讀者捐錢，他們在收支表中文版用上「制裁港共」這較花哨(flowery)的字眼。

就着「G攬」眾籌行動，李宇軒指，眾籌平台將籌得的金額轉帳予黎智英助理Mark Simon，再分多次將款項轉到名為「The Project Hong Kong Trust」的信託基金。

「G攬」眾籌完結後，李宇軒及本案認罪被告之一、法律助理陳梓華等人商討，眾籌登報活動是否爭取民主的最好手段，是否應該繼續辦，最終李及陳都同意不去辦登報，並決定將眾籌盈餘「擺住先」；至於部分人想繼續登報，便離開「G攬」團隊。據他所知，該批離開的人，在2019年10月左右，舉行名為「賀你老母」的眾籌行動，他沒有參與。後來，參與第二次眾籌及第3次「G攬」眾籌的團隊重新整合，以「重光團隊」名義搞活動。

涉案4名被告包括黎智英(76歲)、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022