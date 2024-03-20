海關去年接161人找換店匯款致戶口凍結求助　涉逾千萬人民幣

不少市民視找換店提供的匯款服務合法和安全。然而，據報近期有不少市民經找換店匯款至內地個人銀行户口後，款項或銀行户口遭到內地公安部門凍結。當局指2023年海關共接獲161位人士，有關匯款給銀行戶口遭凍結的求助，涉及款項1,070萬人民幣，經海關介入後，目前有94位求助人透過雙方協商，處理有關情況，涉及金額大約為幣690萬人民幣。

議員黃國今日(20)日在立法會口頭質詢在過去5年有多少宗相關求助以及多少得到解決，詢問有何措施監管找換店提供的匯款服務，以確保有關服務符合內地與香港的法規，又指當局會否深化與內地的溝通協作，以確保內地與香港資金流通和匯款安全。

財經事務及庫務局許正宇回應時交代上述數字外，又指若發現持牌人違反打擊洗錢條例以及相關指引規定，海關可以就此提出刑事檢控或向持牌人施加行政處分，包括公開譴責、命令持牌人採取補救措施、繳付罰款、對持牌人私家額外牌照條件。

他又指海關已制定金錢服務經營者牌照指引，以及打擊使錢及恐怖分子資金籌集指引，確保持牌經營者遵從客戶審查、備存紀錄、妥善處理客戶款項以及其他發牌規定，海關亦會安排定期突擊巡查，對於業務有比較高風險的金錢服務經營者，海關會施加特定牌照條件，以保證消費者利益。

另一議員陳克勤表示，最近收到求助指因要匯款給內地家人，到附近找換店匯款，內地親友收取多次小額款項後戶口被凍結，他指小市民未必能掌握找換店是否持牌經營者，且即使是持牌經營者，匯款時都可能會出現款額或戶口被凍結的情況。許稱，市民選擇金錢服務機構時，應考慮整體因素，包括牌照情況、交付渠道、商譽等，不應只考慮匯款成本。

另外多位議員詢問有沒有更便利和安全的渠道讓香港市民作小額過數。不過，許指要「一步步來」，因牽涉不同制度，而內地在資金管控上亦有不同制度，但會持續和內地溝通。