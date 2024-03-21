長沙灣麗玥苑提供三房兩廁房型　綠置居史上首次特大單位

最新一期「綠置居2023」即將接受申請，房屋委員會今日(21日)公布售樓資料。今期唯一新建居屋項目的長沙灣麗玥苑，位處市區地理位置不俗，而且更提供特大646平方呎房型，市民若有興趣就要𥄫實B座及C座的8號室，此戶均屬三房兩廁一廳型，為綠置居史上首次的特大單位！

根據房委會上載麗玥苑開則等售樓資料，B座和C座8號單位均屬特大單位，提供兩個廁所，料可劃成3房2廁，其中C座8號單位景觀望一街之隔的深水埗公園游泳池及部分內園景的羽毛球場，座向東南；而B座8號單位則部分景觀望行人通道升降機及深水埗公園游泳池。而C座12號室至20號室則屬望海方向的單位，座向南及西南，但由於距離海邊仍有一段距離，加上前方有海達邨及凱樂苑等高樓，或難有海景可看。

麗玥苑共提供2,359個單位，關鍵日期預計約在2027年4月30日，單位實用面積介乎280平方呎至646平方呎，售價由153.8萬至460.5萬港元不等。今期綠置居將於下周四(28日)起接受申請，預計於第二季攪珠，第3或第4季開始揀樓。