黃大仙繽紛美食墟開鑼第二日　檔販嘆生意較疫情時還要差

一連5日的「第6屆黃大仙繽紛美食墟」已經開鑼，逾50個食品展位售賣各式各樣優質品牌及特色美食，巿民免費入場之餘，會場亦會派發美食優惠券及懷舊小食試食券，加上美食墟地點就近屋邨和黃大仙廟，人流如鯽，主辦機構期望丁財兩旺。然而有檔販慨嘆港人消費習慣改變，生意較疫情還要差。

今屆黃大仙繽紛美食墟以「優質、實惠、健康」為主題，展期是由昨日(21日)開始至下星期一(25日)，場內充斥售價地道小食、海味乾貨、糧油食品、糖果糕點、零食及保健產品等攤檔，市民可盡享購物樂趣的同時，還可觀賞豬肉切割示範、茶藝示範、咖啡製作與品嚐、變臉、管樂隊及歌舞綜藝表演。美食墟是一個購物與娛樂兼備、適合一家老幼參與的露天食品展覽。批發及零售界議員邵家輝今日(22日)出席美食墟開幕禮時表示，露天食品展會鄰近毗鄰香火鼎盛的黃大仙廟，遊客絡繹不絕，應有相當的人流，為商販的銷情帶來條件。

議員的願望很豐滿，然而現實很骨感。售賣南貨的檔販阿鳳指昨日是首天展期，然而生意好淡，雖然遊客不少，但多數只是試食，無幫襯，光顧的都是本地人，可謂旺丁不旺財。

售價健康食品的陳先生坦言，對今次美食墟的銷情不予厚望，事關3年疫情改變港人的消費和生活習慣，本應銷情暢旺的周末及周日，如今港人都改往北上消費，而過去暮色一起即熱鬧非常的市面，近來亦變得冷清，擔心今次展期未必可賺回成本。

另一位售價泡菜的檔販陳女士表示美食墟的位置優越，可惜人流多，幫襯少。她又指上一屆的黃大仙美食墟於6月舉行，天氣炎熱且不時遇上天雨，對露天展銷非常不利，今次展期改為3月，盼好天氣能有助銷情。她說回顧過去幾年疫情大家都期望儘快復常，料不到復常後反而港人大舉北上，本地零售相當難做。

香港食品委員會，是黃大仙繽紛美食墟的主辦機構，該委員會主席許偉堅表示，起初業界預料疫後復常經濟大反彈，誰知同期望有落差，而食品業更是首當其衝，畢竟消費模式改變、中港物價存在差距，業界只能做好本份，冀儘量令到巿民留港消費。