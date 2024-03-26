自閉童睇片4周可辨識他人情緒　《交通之友》隨時隨地輕鬆學習

自閉譜系患者常有社交溝通障礙，難以從識別臉部表情理解他人情緒，而針對治療之一便是訓練他們學習閱讀臉部表情。為提高自閉譜系兒童辨別情緒的能力，協康會今日(26日)發布應用程式《交通之友》(The Transporters)，早前香港中文大學亦有研究證實該應用程式確有成效。中大教授表示，自閉兒童連續4周每日觀看應用內影片，可顯著提高其辨識情緒的能力。《交通之友》即日起可於香港免費下載，並會安排宣傳車宣傳，市民可於車內試用，了解自閉症。不過該應用程式目前暫僅有IOS版本，協康會稱Android版本會在之後推出。

協康會指，有自閉症譜系及專注力不足/過度活躍症(ADHD)的兒童，透過每天觀看15分鐘《交通之友》，4周後辨識情緒的能力顯著提升，可達至同齡正常發育的小朋友水平。英國劍橋大學自閉症研究中心在過去就曾發布《交通之友》的DVD碟，並證實具有提升對情緒詞彙和情緒辨識的效果。

中大心理學系教授梁永亮領導的團隊在本地進行研究後，同樣發現4至6歲的自閉症譜系兒童，連續4周每天觀看約15分鐘《交通之友》，無論是情緒詞彙(EVT)還是情緒識別(ERT)的測量指標，均與對照組的正常發育兒童水平相若，證明辨識情緒的能力顯著提高。

研究團隊成員臨床心理學家陳家欣表示，不少自閉症譜系兒童偏愛交通工具，《交通之友》便針對這些特性，設計出相應角色，並有真人臉孔表達人類情緒，可讓自閉症譜系兒童透過觀看影片學習觀察他人情緒。梁永亮續指，其他國家亦曾使用《交通之友》做過相應研究，但本港此次屬首次有自閉症譜系及同時有專注力不足或過度活躍症的兒童參與，結果顯著。他又稱，《交通之友》幾乎不需要專業人士協助，能突破時間、空間限制，讓自閉症譜系兒童隨時隨地學習。