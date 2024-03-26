復活節「長假」旅團未報捷　僅回復疫前80%客量

傳統旅遊旺季之一復活節「長假期」即將在本周五(29日)展開，不過在北上消費成風的當下，即使連同清明節只需請3日假便能連放10日假，旅行社報團情況仍未見報捷，不少只回復新冠疫情前70%至80%的收客量，自由行機票、酒店則訂單情況則較熾熱，已超前20%；高鐵銷售亦回復疫前水平。

永安旅遊今日(26日)透露，今個復活節假期旅行團收客量只恢復至2019年的80%，當中以亞洲路線表現較突出，台灣、日本地區最受歡迎；內地路線恢復同樣迅速，已經回復至2019年近80%，並稱整體收客表現比剛過去的農曆新年及聖誕旺季好。

不過，長假期未見帶旺長線團，旅行團指與去年剛開關比較，復活節出團數目稍升近20%。團費方面，永安指，受到運力尚未完全恢復，交通成本上升，團費較2019年上升10%至20%，尤其長線旅行團升幅較高。

縱使旅行團未算暢旺，該旅行團稱自由行相關機票、酒店預訂較淡季急增1倍，訂單數量已超越2019年近20%，同樣以台灣、泰國、東京等東北亞、東南亞地區最受歡迎；高鐵火車票銷量較淡季上升超過35%，已回復至2019年的水平。而酒店、機票在搶購潮下均較淡季上升約兩成至兩成半。

永安旅遊行政總裁梁港蘭表示，銷情反映「報復式旅遊」隨着復常已不復見，但旅遊仍是港人生活中非常重要的一環，復活節假期業務收穫不錯，較過去的兩大旺季表現更好，有信心在運力恢復及外圍環境更見明朗下，旅遊業能有更進一步復甦。