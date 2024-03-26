洪水橋站料年內動工　需7年興建　天水圍往返兆康或僅4分鐘

造價高達41億港元的屯馬綫洪水橋站，自2021年起展開規劃及設計，並於去年初刊憲。行政長官會同行政會議在今日(26日)宣布，根據《鐵路條例》批准進行洪水橋站項目，預計將於今年動工，並於2030年竣工。洪水橋站將成為屯馬綫天水圍站及兆康站之間的一個中途站，主要服務洪水橋/厦村新發展區。

港府表示，現時在繁忙時間，由洪水橋/厦村新發展區以路面交通工具往返天水圍站或兆康站，需時約20至25分鐘，洪水橋站啟用後，以鐵路行走相同路程所需時間，預計將縮減至約4分鐘。

洪水橋站的方案在去年2月24日刊憲。其後，政府接獲一些反對意見，聯同港鐵公司仔細檢視每項意見的理據後，已透過會面向反對者解釋鐵路計劃並回應他們的關注，以釋除其疑慮。此外，政府亦已將未撤回的反對意見提交行政會議考慮。

當局指，在推展洪水橋站項目時，港鐵公司將繼續與相關的持份者保持緊密溝通。此外，港鐵公司亦須遵守由環境保護署署長發出的環境許可證上所載列的條件，將對環境造成的滋擾減低至可接受水平。