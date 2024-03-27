李宇軒續作供　稱英國政客裴倫德曾向黎智英講介對華政策聯盟

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，今（27日）在西九龍法院（暫代高院）續審。偷越邊境12名香港人蛇之一的「香港故事」成員李宇軒續以從犯證人身份作供。李宇軒稱，英國政治人物裴倫德曾參與成立對華政策跨國議會聯盟（下稱「聯盟」），李有份協助游說日本議員。庭上透露，裴倫德曾向黎智英講介有關聯盟的事宜。

李宇軒供稱，2020年5月，英國保守黨人權委員會委員裴倫德（Luke de Pulford）開始參與籌辦成立聯盟，聯盟集結不同國家的國會議員，成員均關心中國議題，曾就國安法展開討論。李稱，裴倫德有找他幫手。他於是以個人名義，義務協作製作聯盟網頁，及聯絡日本國會議員，了解他們是否有意加入及作游說。庭上展示裴倫德與李宇軒的通訊訊息，顯示裴倫德表示，曾向黎智英講解與聯盟有關的事宜。李宇軒今指，不知道為何裴倫德要向黎智英講介。

李宇軒續稱，就參與協助聯盟事宜，他曾跟本案認罪被告之一、法律助理陳梓華討論，共識是此事跟李宇軒本身進行的國際游說工作沒衝突，反而更有效。他們也曾討論過，此舉會否予人「香港人搶咪、搶光環」之感，也有討論過以「重光團隊」名義參與，但裴倫德表明，聯盟不希望與任何組織有聯繫，故不同意「重光團隊」加入。到2020年6月，聯盟正式正立。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022