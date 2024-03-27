偷碌他人信用卡逾64萬元　六旬的哥被捕明提堂

有市民於3月18日發現手機沒有信號，向電訊公司查詢時得悉有人報失其電話卡，其後更發現其信用卡於一小時內被盜碌超過64萬港元，事主同時發現其放在銀包內的信用卡失去，於是報案求助。經調查後，執法人員昨日(26日)在九龍城區，以涉嫌「盜竊」、「以欺騙手段取得財產」及「行使偽造文件」罪，拘捕一名受聘為跨境犯罪集團作跑腿的姓陳(66歲)的士司機。

經進一步深入調查後，人員揭發有跨境犯罪集團在本地偷取市民信用卡及身份證等個人資料，然後在本地聘請跑腿，以受害人的資料結合跑腿相片偽造一張香港身份證，跑腿再假扮受害人向電訊公司報失電話卡，並申請一張新電話卡。跑腿遂以該張新電話卡接收驗證碼，從而瘋狂盜碌偷竊得來的信用卡。而為了萬無一失，跑腿事前會去便利店及咖啡店進行小額交易，以測試運作正常，最後到珠寶店購買貴價物品。

案件中，犯罪集團利用受害人的信用卡騙取了4隻名貴手錶，價值64.7萬港元。最後，疑犯會將電話卡、假身份證及贓物帶返內地交給犯罪集團，並收取2萬港元酬勞。行動中，人員檢獲手機、衣物及現金等證物，被捕的士司機將會被控訴相關罪名，案作明日(28日)到九龍城裁判法院提堂。