議員轟問責官回應炒埋一碟　無新措施提升港國際優勢

有議員強調要確保香港的獨有特色，「唔可以不知不覺地變成內地化」。

立法會今日(28日)通過有「進一步鞏固香港國際化優勢」的動議。會上有議員質疑融入國家發展大局，「係咪事事跟隨內地，國家講乜嘢我哋就講乜嘢，國家做乜嘢我哋就做乜嘢」，直言有關行為「懶惰」。有議員又強調要確保香港的獨有特色，「唔可以不知不覺地變成內地化」。身兼行政會議召集人的葉劉淑儀直斥當局的回應炒埋一碟，猶如「數白欖」，無新措施提升香港國際優勢。

議員洪雯強調國際化為香港安身立命之本，如果沒有國際化香港可能連東莞都不如，然而今日香港國際化有下行趨勢，在2023年境外企業在港設立地區總部的數字相比起2019年下跌13%。她指香港正面對不同挑戰，但當局在疫情時卻因追求「政治正確」，以優先和內地通關為目標「結果兩頭不（唔）到岸」，令不少國際貿易繞過香港，如今更變成習慣「唔翻嚟啦」，加上物流發展日新月異，香港再不追上會被拋棄。

洪雯又指香港今時今日只要融入國家發展大局，但質疑何謂國家發展大局，「係咪事事跟隨內地，國家講乜嘢我哋就講乜嘢，國家做乜嘢我哋就做乜嘢」，直言有關行為「懶惰」，香港特首政策組需要如何融入國家發展大局。

另一議員陳紹雄則相信香港要維持國際化要在語言文化維持兩文三語，提供一個國際人士適應的環境，更要確保香港的獨有特色「唔可以不知不覺地變成內地化」。

葉劉淑儀批評商經局副局長陳百里昨日(27日)的發言指他猶如將各政策局的工作「炒埋一碟」，「數白欖咁」，無新措施提升香港國際優勢，坦言不足以應付香港面對的挑戰，又強調政府需要反駁外媒不實資訊，但關注政府有沒有多向外媒解說，質疑「我哋需唔需要對每一個批評我哋外媒視為敵人，唔接觸呢」，指本港除反駁外，「我哋有好多好故事講㗎嘛」，促政府多推進民間外交。

議員管浩鳴則指近年聽到不少市民慨嘆香港已經今非昔比，質疑賴以成功的獨特優勢和地位，經已煙消雲散。他指從週末和節日假期市民蜂擁北上吃喝玩樂就可以感受到，深圳的餐飲及服務業已經在好多不同方面將香港比下去。在新股集資範疇上，更遲遲都未能走出寒冬，曾經坐穩全球一哥地位的航運業，最近港口貨櫃吞吐量已經跌至全球排名的第九位，站在「苟延殘存」的邊緣。

但他認為香港仍然係全球最開放和便利營商的地方之一，匯聚來自內地和海外大約9,000間公司，高效透明的市場機制，「相信在中短期內，內地沒有任何城市可以比擬，甚至超越」，強調香港「不必妄自菲薄」，亦不能倚靠「食老本」。

商經局副局長陳百里回應指本港正與沙特阿拉伯商討合作，又有計劃在馬來西亞吉隆坡增設經貿辦，重申會促進香港和內地高質量發展。