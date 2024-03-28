供稱曾與英政客裴倫德就國安法商討　李宇軒：制裁屬第一願望

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，今（28日）在西九龍法院（暫代高院）續審。偷越邊境12名香港人蛇之一的「香港故事」成員李宇軒續以從犯證人身份作供。庭上透露，英國政客裴倫德曾與李宇軒討論如何應對國安法，裴倫德認為要推翻中共始能解決香港問題，李宇軒則謂制裁會是第一願望。

李宇軒指，2020年6月，他曾就即將實施的國安法，與英國保守黨人權委員會委員裴倫德（Luke de Pulford），討論採取甚麼策略回應。庭上展示相關訊息，顯示裴倫德曾說，如今的問題是如何殺死「CCP（中共）」，認為要懲罰中國，最佳的催化劑是爆發嚴重衝突。裴倫德又說，香港人自由的敵人是中共，如果目標是自治，推翻中共會是手段。李宇軒回覆稱，要期望香港人上街推翻中共是不切實際。李宇軒今指，裴倫德覺得要推翻中共才能解決香港問題，他認為，裴倫德想說服他，應把集中點放在中共而非香港。

當時李宇軒曾在訊息中表明，制裁會是願望清單中的第一位。他認為香港不會發生大規模示威，因香港人會想，即使示威，換來的僅得譴責聲明，沒有確切制裁行動，示威根本沒實際作用。李宇軒今指，言下之意是希望裴倫德「做多過譴責聲明就好喇」，他亦向裴倫德表明，香港人樂意見到「攬炒」局面，即在地緣政治大局上，香港受牽連及傷害。另外李宇軒指，他之後收集了多名香港區議員、加拿大及日本國會議員簽名，並發聲明反對國安法。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022