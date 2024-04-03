助港青內地創業目標100隊　放寬股東限制　上調機構資助額

前景不明朗，港青難向上游。為協助港青發展，政府將推出第二輪的「粵港澳大灣區青年創業資助計劃」，當中優化措施包括容許初創企業的部分股東由18至39歲香港永久性居民以外的人士或機構擔任，相關股份總計不多於股本的20%，以及上調獲資助機構的資助額上限，目標是在2026年或之前有累計不少於100隊獲大灣區內地城市。

民政及青年事務局提交立法會的文件指出，新一輪的創業計劃除上述的優化措施外，還會簡化資助發放安排，以減輕非政府機構參與計劃所涉及的現金流負擔。

。該項計劃每個合資格的創業團隊可獲得的政府資助上限為48萬港元，配以機構投入的12萬港元，即共可獲最多60萬港元資金。

對於「創新創業基地體驗資助計劃」的涵蓋範圍亦由大灣區內地城市擴闊至內地各省市，並會推出一些優化措施，包括把 將計劃的服務對象由18至35歲擴闊至18至39歲，鼓勵更多青年人參加；增加資助工作人員比例讓非政府機構可為項目提供更佳支援；以及簡化資助發放安排和放寬體驗項目資助期的限制，讓非政府機構籌辦項目及安排行程上更具彈性。

在去年12 成立的大灣區香港青年創新創業基地聯盟」是「粵港青年就業創業實習合作專班」下的一項重點工作，有接近60個來自大灣區不同界別的機構作為聯盟成員，包括官方和公營機構、創新創業基地、非政府機構和社會團體、專上學院和科研單位，以至專業團體和創投基金，為創業青年提供一站式資訊、宣傳及交流平台。

聯盟的目標及重點工作包括 匯聚聯盟成員的資源，舉辦多元化的活動，為創業青年提供更全面的實用資訊和支援服務，協助他們拓展人際、商業和投資者網絡，提升競爭力，以及 透過聯盟專頁，一站式發放支持香港青年在大灣區創業的資訊，以及聯盟成員舉辦的相關活動。