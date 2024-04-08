研究揭建立自我認同激勵青年積極生活　惟逾7成未認定自我身份

樹仁大學社會科學研究團隊在香港使用「自我認同發展量表」，對15至24歲的中學生和大專及大學生進行了追蹤式調查，發現建立適當的「自我身份認同」，對於激勵青年積極地生活具有重要作用，同時亦會對生活滿意度較高及有較多的親社會行為等。惟研究亦發現，「已認定自我身份」的中學生僅佔整體中學生的20.8%，而在大專/大學生中只佔34.9%，研究團體認為情況有待改善。

研究團隊由2020年底開始的3年內，每隔6個月向參加者進行一次問卷調查收集資料，共進行了4個階段的資料收集，總共有543名中學生和559名大專生的有效樣本。結果指出，不論在中學生或大專/大學生的樣本當中，「已認定自我身份」的青年相比「未認定自我身份」的青年，生活滿意度較高、有較多的親社會行為、自尊心較強、較能避免社交網絡成癮、性格比較主動、有較主動的職業探索行為及與父母關係較好。

擔任研究項目統籌人的樹仁大學社會學系主任張越華指，身份認同的建立，與個人生活滿意度和投入生活的積極性呈正相關；相反，如果自我身份尚未形成，缺乏明確的自我形象，會導致生活的散漫和消極情緒。他建議幫助尚未認定自我身份的青年人建立積極的身份認同，學校及青年服務機構可為未認定身份的青年提供機會和支持，讓他們在生活的不同面向上作出積極及深入的探索，以便確立並投入於自己身份的選擇。