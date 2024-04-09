粵港澳跨境直通救護車年中起試行　港大深圳醫院為內地試點

粵港澳大灣區居民來往頻繁，跨境醫療轉運安排需求亦大增，政府預計今年年中開始實行「大灣區跨境直通救護車試行計劃」，為期一年，並會在計劃正式實施前，聯同深圳市或澳門特區政府進行演練。當局會適時檢視安排的成效及運作經驗，以考慮是否及如何擴展計劃。

政府今日(9日)向立法會衞生事務委員會提交文件，現時港人在內地及澳門需救護車運送服務時，只能在關口「車過車」移交，試行計劃則可以救護車直接跨境運送。建議先以香港大學深圳醫院，作為內地與香港跨境救護車安排的內地試點醫院 ，與由香港醫管局指定的香港公立醫院對接，並建議先實行直通救護車由深圳到香港的安排，之後視乎運作經驗及實際需要後，才推展至由香港到深圳的安排。

而香港與澳門的運送安排，文件則指，澳門仁伯爵綜合醫院將為澳門指定試點醫院，兩地會先實行澳方車輛來港安排，並視乎運作經驗及實際需要，日後再探討由香港到澳門的安排。

至於要啟動跨境救護車機制，首要條件是需確保派送醫院和接收醫院須事先達成協議，並以病人的醫療需要、安全和利益作首要考慮，同時防止濫用。當中派送醫院醫生會評估病人情況，並聯絡醫管局重大事故控制中心，聯同接收醫院作相關評估、資訊交換及協調，以決定是否啟動運送機制。

當局又指，派送醫院和接收醫院會確保病人親屬或病人，已同意有關安排及知悉其運送風險，舉例部分大灣區其他城市醫院，沒有提供如「甲型主動脈剝離」等緊急且複雜的手術程序及治療，而需運送到本港醫院進行手術，以現行陸路口岸交接安排運送病人可能會帶來風險，病人較適合直接運送。

另外，如有港人在內地或澳門遇上嚴重意外，而其情況經初步處理後，需要繼續接受進一步治療，同時亦不合適兩地救護車在口岸以「車過車」方式移交病人，跨境直通救護車便可在這些特別的情況發揮其功能。

當局強調，跨境直通救護車安排不會運載預計不久將出院或是可在當地醫院接受適當治療的病人，舉例如輕微骨折的傷者，可選擇當地醫院接受適當治療，待情況好轉及穩定後，以其他方式如跨境載客車輛，回港繼續接受治療或康復；此外，需要在當地即時搶救的病人，亦未必適宜安排運送，避免運送過程導致延誤。