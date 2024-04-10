跨境救護車最快月底試行　政府稱只着重病人利益不考慮國籍

去年發表的施政報告提出，香港會與大灣區其他城市商討救護車跨境直通服務，為有特定需要的病人於醫院之間「點對點」直接運送。有衞生官員今日（10日）表示，將於本月底至下月初開始試行救護車跨境直通服務，又強調直通救護車不會考慮國籍，單從病人利益考慮，認為香港有醫療優勢，所以要協助其他居民，籲着眼點不應放在非本港居民身上。

現時不少人選擇跨境安老，惟在目前安排下患者要轉救護車，該名官員認為情況不理想，因此有必要研究跨境直通救護車。他又指直通服務不會考慮國籍，單從病人利益考慮，認為香港有醫療優勢，部分城市亦曾轉介病人來港接受治療。

該官員重申不會轉移輕症患者，醫管局亦有機制向非本地居民收回醫療成本，又指目前本港雖然面對醫療人手不足問題，但相信着眼點不應放在非本地居民身上。

據當局早前向立法會提交的文件，計劃預計會先以香港大學深圳醫院及澳門仁伯爵綜合醫院作為試點醫院，與醫管局指定的本港公立醫院對接。在有需要情況下，兩間醫院會派出駐院醫生隨行，政府會確保這些醫生符合法例規定，香港醫務委員會正根據《醫生註冊條例》作出一項有限度註冊的公告，以便他們申請有限度註冊，令他們在入境香港後繼續為救護車上的病人進行醫療程序。