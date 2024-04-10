2024年QS大學學科排名出爐　本港9間大學共204學科上榜　優於去年

國際高等教育機構Quacquarelli Symonds（QS）最新公布的「2024世界大學學科排名」，本港有9間大學、共204個學科上榜，學科排名較去年整體上升27%。香港大學的牙科學及教育學分別名列全球第三及第七位；在本地大學中，港大有二十六個學科排名第一。

港大今年上榜的49個學科，有30個學科名列前50位。其中11個學科是全球排名首25名，包括建築與建造環境（第12位）、地理學（第14位）、語言學（第15位）、土木和結構工程學 （第20位）、法律學（第20位）、社會政策與行政管理（第21位）、現代語言學（第22位）、社會學（第24位）、以及信息科學和人工智能（第25位）。

香港理工大學（理大）亦指，在其中五個學科躋身全球首20位，並有四個學科位列全港第一，多個工程與技術相關的學科亦名列全球百強。位列全球首20位的五個學科分別是：酒店管理 (第11位) 、土木工程 (第14位) 、建築與建造環境 (第14位)、藝術與設計(第19位) 、市場營銷(第19位)，其中酒店管理、土木工程、藝術與設計、市場營銷四個科目，排名均為全港院校之首，反映理大在國際及本地高等教育方面的成就。