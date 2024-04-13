港車北上多致命意外　記者實測3大駕駛陷阱

適逢港人北上消費熱潮，「港車北上」數字亦飆升，但香港司機在內地撞舖、撞人意外亦時有所聞。《東呼即應》團隊亦在港珠澳大橋進行實測，總結出三大「中港駕駛文化差異」。有市民表示，不時有北上遊玩、吃飯、修車等；汽車業界則提醒，「左右軚車」的隔閡是釀成事故一大原因。有保險業人士忠告，港人司機在內地遇車禍，必須報告保險公司，切勿私下擺平。

「港車北上」計劃去年7月1日起實施，容許符合資格的香港私家車直接經港珠澳大橋往返香港及廣東省，但這個便利政策同時衍生不少意外。有人認為，意外頻生是由於兩地駕駛文化差異，例如香港車輛是右軚，內地是左軚，又或是有人指內地交通燈號較香港複雜。「港車北上」實施不足一年，就有很多香港牌車輛在內地發生意外。例如上月有香港司機駕車在珠海自炒、又有司機駕車衝入粥店撞毀門面，本月也有中港牌車在中山發生車禍。

市民卓先生表示，在不熟悉道路的情況下，若駕車太快容易發生意外，加上內地司機在變道時不會特別禮讓，甚至更加兇狠。市民胡先生稱，道路行駛的左右方向相反，可能在短時間難以適應。市民余小姐也稱，左右軚的不同會導致駕駛時難以觀測位置，且內地有司機會不跟指示駕駛，例如不理會前車的轉向指示燈。

《東呼即應》團隊亦進行實測，經港珠澳大橋由香港前往珠海，當日是星期四中午時段，雖然不至於假日、假日前夕大排長龍，但現場「港車北上」車輛也比想像中多，可見港人北上熱情。而經親身實測後，總結出三大「中港駕駛文化差異」。

第三位是轉彎位置，香港道路的行車方向是「左上右落」，對頭車靠近司機位置，在內地行車方向剛好相反是「右上左落」，當港車北上時習慣突然急變，會將較難預測行車線位置。第二位是紅燈可右轉，在內地會出現圓形的紅色交通燈號，駕駛者可在不妨礙車輛及行人情況下右轉。第一位是特定線道掉頭，內地會有掉頭標誌的路口，甚至有掉頭燈的路口，不過要留意掉頭路口一般出現在左側車道，但部分較窄道路為方便大型車輛掉頭車道會改為最右側。

香港汽車工業學會會長李耀培表示，香港司機大多是沒有內地駕車經驗，亦未必有熟悉路況的朋友同行，有機會因不熟悉內地交通情況而發生意外。李指出，一般來說即使在高速公路也不要使用快線，盡量使用慢線或中線會比較安全。如果駕車到市中心，因為電動機車非常流行，會經常在路口穿插，司機不熟習環境可能會有碰撞。並且大部分「港車北上」司機都不熟悉道路，所以必需使用電子導航，若有熟悉內地道路的朋友同行便更好。

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄表示，「港車北上」必須購買「交強險」，但交強險所承保的範圍只有20萬人民幣，若超過上述銀碼司機就需要承擔一切責任。目前香港有18間保險公司可以承保交強險，當然亦可以在內地保險公司購買。不過，額外購買其他保險也是絕對有需要，包括商業險。若發生意外，最重要是致電保險公司，不要私下承擔任何責任。羅還稱，一般發生意外，保險公司會派調解員協助，車輛如果需要拖車或者維修，保險公司亦有專人處理。

其實不只是在內地，香港司機在日本、台灣自駕時發生意外也不是新鮮事。要避免交通事故，最好方法是小心駕駛及熟悉當地交通法規和有熟悉情況的人跟車指導。