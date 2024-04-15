陳梓華供稱黎智英指勇武派縱火破壞令「畫面唔靚」　會失國際支持

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，今(15日)在西九龍法院（暫代高院）續審。本案另一認罪被告、法律助理陳梓華，續以從犯證人身份出庭作供。陳稱，黎智英曾表明，勇武派街頭縱火破壞行為，令「畫面唔靚」，會失去國際支持，故提出「淨化」計劃，冀透過對話讓勇武派克制。

陳梓華供稱，Mark Simon一方曾就「G20」眾籌計劃墊支約150萬港元，李宇軒之後將款項轉帳至「Chartwell Holding Limited」戶口。2019年7月，「攬炒團隊」辦第二次眾籌登報活動，與中英聯合聲明有關；原因是團隊認為修訂逃犯條例削弱香港自由，違反中英聯合聲明。籌辦登報行動期間，李宇軒向他說，他們想用一張鄧小平簽署中英聯合聲明相片，而《蘋果》有版權，希望陳幫忙問Mark Simon 能否授權採用。陳之後問Mark Simon，對方答已處理，並讓李宇軒免費使用相片。

陳梓華憶述，2019年7月，他跟黎智英及李柱銘，在上環一間由何俊仁胞弟經營的日式餐廳見面。在見面前，黎智英要求把手機取出，並由職員沒收。會面期間，黎智英稱，如果有需要，陳可找Mark Simon，對方會盡量滿足訴求，謂黎及Mark會每日聯絡。另外，黎智英提到，他認為勇武派縱火破壞的行為，令「畫面唔靚」，這樣會失去國際、尤其美國的支持。因此，黎提出「淨化」計劃，着陳梓華聯絡勇武派領袖，希望透過對話，讓勇武派克制。黎智英又說，年輕人做不到的事，可以利用他的傳媒力量做到。陳今在庭上說，黎智英當時相信勇武派有大台。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022