特別財會：防疫抗疫基金164億未動用

政府在2020年推出防疫抗疫基金，政府先後獲立法會批准向基金注資合共2,509億港元，共批出232個項目。截至2024年3月22日，基金已批出項目的總承擔金額超過2,500億港元，並已動用超過2,336億港元的款項，超過700萬人次受惠及100萬個由企業商戶等提交的申請。換言之，即有164億港元未動用。

行政署回覆議員何敬康就財政預算案的提問，指自2022年11月起，基金沒有再批出新的項目，而截至2024年4月1日，所有措施已完成及大致完成，而現時基金所涉及的開支主要用於處理有關總結項目的行政及會計程序。

基金在疫情期間向有需要的個人和企業提供及時、有針對性、臨時性的支援。鑑於疫情已結束，各行各業及市民生活已全面恢復正常，政府沒有計劃額外撥款以延長各項措施的有效期或實施相關新措施。

政府指防疫抗疫基金督導委員會亦將繼續留意不同行業持份者的意見及其實際經營環境，考慮善用基金的餘款。基金督導委員會持續監察措施的實施進展，定時要求執行部門及單位提交進度報告。