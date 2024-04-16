英國發表「香港半年報告」　特區政府斥內容失實並強烈譴責

香港特區政府周一深夜(15日)發聲明，就英國發表的所謂「香港半年報告」中對香港各方面情況之失實言論和污衊抹黑，表示強烈譴責和反對。

港府發言人表示，英國重施故技，罔顧事實，對香港特區各方面情況發表以政治凌駕法治、顛倒黑白的謬論，公然干涉屬中國內政的香港事務，妄圖破壞香港繁榮穩定，注定徒勞無功。發言人重申，特區政府堅決維護國家主權、安全和發展利益，全面準確貫徹一國兩制方針的最高原則。特區政府強烈要求英國立即停止不符合國際法和國際關係基本準則的行為，立即停止干涉中國內政和香港事務；又指英國霸凌和雙標的虛偽面目和行徑，實在極其醜陋、令人不齒。

外交部駐港特派員公署亦強烈譴責該英方報告，故伎重演拿《中英聯合聲明》大做文章，老調重彈攻擊抹黑一國兩制，粗暴干涉特區司法和法治；又指香港回歸後《中英聯合聲明》的歷史使命已然完成，中方敦促英方尊重國際法原則和國際關係基本準則，尊重香港由治及興的客觀事實，盡早放下殖民傲慢和霸道思維，停止插手干預香港事務和中國內政。

中國駐英國使館發言人亦表示，英方的所謂「香港半年報告」罔顧事實，顛倒黑白，粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際關係基本準則，中方對此強烈不滿、堅決反對，已向英方提出嚴正交涉。