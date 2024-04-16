警員涉長沙灣醉駕撞傷人　妨礙司法公正罪表證成立

一名男警2022年5月休班期間，在長沙灣駕駛Tesla電動車時撞傷途人，再猛撼麵包店鐵閘。他事後未能通過酒精呼氣測試，又被指慫恿傷者不要報警。他被落案起訴4罪，案件今（16日）在西九龍法院（暫代區院）審理。男警承認危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害、在血液中的酒精濃度超過訂明限制度的情況下駕駛汽車、使用殘缺車輛共3罪，但否認意圖妨礙司法公正罪受審。裁判官裁定妨礙司法公正罪表證成立，被告不自辯，今午結案陳詞。

27歲被告何家榮，報稱任職警員。他今承認於2022年5月28日在香港九龍深水埗元州街與昌華街交界，在道路上危險駕駛一輛私家車，引致男子陳啟發身體受嚴重傷害。他另承認於同日同地駕駛同一車輛，而在其血液中的酒精比例是100毫升血液中有不少於182毫克酒精，超過100毫升血液中有50毫克酒精的訂明限度；及該私家車的玻璃及透明物料不符合規定，即該車擋風玻璃及兩側車窗玻璃貼上有色薄膜以減低玻璃的透光度。

被告否認意圖妨礙司法公正罪，控罪指他同日慫恿和誘使陳啟發不向警方報告一宗交通意外，而被告是交通意外的司機，陳在意外中受傷。控方開案陳詞指，事發後，被告問事主可否不報警，又表示如不報警，事主想要多少 賠償他都會支付。事主等候救護車期間，被告繼續問對方可否原諒他。涉事車輛行車紀錄儀錄到部分說話，顯示被告曾向事主說「唔好意思」、「可唔可以唔報警啊」。

案件編號：DCCC298/2023