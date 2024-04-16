60油站研加裝電動車充電器　料今年度提供100個快充

電動車充電器一直被批不足，環境及生態局最新披露，兩幅分別位於九龍東和新界東的空置油站正招標轉型快速充電站，將在下月截標，料能提供共逾20個快速充電器。局方又指，上月已邀請60個油站詳細設計在站內加裝電動車充電器，預計2024/25年度有40個現有油站提供總共大概100個快速充電器。

電動車漸成主流下，汽油需求預計將持續下降，反而需要更多充電站及充電車位。環境局表示，港府正修改油站地契條款，向油站營運商提供誘因，推動油站加裝電動車充電器，並接獲98個油站加裝快速充電設施初步建議書，共涉471個充電器，其中以元朗區佔最多，有14個油站建議設65個快速充電器；其次為葵青區，9個油站建議設53個充電器，但油尖旺和荃灣最少，兩區各有一個油站，分別建議設7個及2個充電器。

局方續指，上月已發信邀請其中60個油站，涉及超過200個充電器提交詳細設計建議書；另有6個油站因地契問題或不完全符合營運要求，需要補充資料。當局正進一步分析及研究其餘32個油站加裝充電設施的可行性。

至於政府停車場充電車位供應方面，環境局書面回覆特別財委會時指，截至去年12月，近1.4萬個政府停車場公眾私家車泊車位中，2,652個配備電動車充電器，佔19.3%；其中九龍城比例最高，達46.8%，比例最低為南區7.5%。政府停車場電動車充電服務正逐步收費，料今年中完成。10個停車場充電器平均使用率由收費前一個月的15.1%跌至收費後一個月的5.2%，當中龍翔道眺望處的使用率更由22.2%，大削近19個百分點至3.6%。

當局稱現階段數據只顯示充電裝置短期使用率變化，電動車主仍正適應收費，實際使用率需實施一段時間後才能反映。