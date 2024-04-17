陳梓華供稱黎智英及助手研辦初選　冀立法會選舉中「黃絲」大勝

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，今日（17日）在西九龍法院（暫代高院）續審。本案認罪被告、法律助理陳梓華續以從犯證人身份出庭作供。庭上透露，黎智英助手Mark Simon主動「加碼」墊支監察2019年區選，之後眼見區選「黃絲」大勝，為延續氣勢，黎智英及Mark Simon開始研究辦初選，以期在立法會選舉中再下一城。

陳梓華指，2019年11月27日，陳梓華在黎智英的私家車上，跟黎單獨傾談。期間，黎智英談及見過不同年輕人，特別提到張崑陽。黎稱會支持本土派力量，不同意其他人另起爐灶組織新政黨，認為歷史經驗是，如果年輕人組織新政黨，社運會變質。黎覺得，應該以泛民思想為中心，爭取民主。另外，陳梓華指，2019年11月，李宇軒說想在區選期間辦活動，讓外國學者及政治人物等監選，但李「唔夠錢」，尚欠25萬港元，問陳可否幫手。陳梓華將這件事告訴黎智英助手Mark Simon，Mark稱對活動好有興趣。最終Mark轉帳50萬港元給李。對於為何轉帳金額增加一倍，陳說不清楚。

陳梓華憶述，2019年12月左右，他跟Mark Simon在沙田一酒店見面，Mark讚監選活動做得好，謂「呢啲就係佢哋想要嘅嘢」。以陳理解，「佢哋」是指黎智英及Mark Simon。Mark Simon另說，好多民主人士會聯絡他及他老闆，尋求金錢協助。雖然他的老闆好有錢，但不代表要贊助所有人。李宇軒往往最後一刻才要求幫手，批李「唔識做人」。Mark又指，希望多進行國際游說工作，希望國際政府採取措施，迫政府回應訴求。而反修例運動支持者勝選是大勢所趨，他及他老闆開始研究辦初選，希望延續氣勢，在立法會選舉中大勝。陳憶述，2020年1月，黎智英向陳梓華指，已就初選公投程序向相關歐洲公司報價。

陳梓華同意，黎智英之後把一家原本由任董事的海外公司「LACOCK」贈予他，這屬於報酬，其後陳梓華在壹傳媒總部簽署轉移文件，把公司轉移到他名下。Mark Simon提過，「LACOCK」可用來作國際文宣活動。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022