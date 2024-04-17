特別財會：政府研縮短寵物入境檢疫期　議員批獸醫監管不足

寵物健康問題引起關注。立法會特別財委會今（17日）審議「環境及食物」預算範疇，有議員關注香港獸醫監管問題；亦有議員詢問縮短內地進口貓狗檢疫期的可能性，當局指目前已開始研究檢疫長度的需求，如已注射狂犬病疫苗及有抗體測試達到標準，得到相關證書後可研究把4個月檢疫期大大縮減。

議員何敬康指香港獸醫水平非常差，監管近乎零，且沒有交代醫療疏忽事故，以及懷疑導致寵物失救的數字，而局方指涉事較嚴重的獸醫，只是在獸醫名冊刪除6個月，詢問有沒有判罰和監管制度。漁農自然護理署署長梁肇輝回應稱，香港有獸醫管理局，當收到投訴後獸醫管理局會進行調查及聆訊，會有聆訊委員會委員審議投訴，如有違反獸醫守則行為會檢討罰則，又指獸醫管理局沒有最高罰則，會按照個案嚴重性採取相關行為。

對於寵物入境檢疫隔離期，議員吳傑莊指現時內地寵物入境香港需要檢疫隔離最少120天，而且檢疫名額不多，只有20隻貓及20隻狗，令部分人士不便，局方指研究以注射預防狂犬病疫苗及進行狂犬病抗體滴度檢測等措施，縮短從某些地區，包括內地進口貓狗檢疫期的可能性，詢問相關研究開支和時間表。

梁肇輝指現時會將不同地區入口的貓狗分成3組，現時科技和獸醫檢測技術改善，已經開始研究檢疫長度的需求，如已注射狂犬病疫苗及有抗體測試達到標準，得到相關證書後可研究將四個月檢疫期大大縮減，而目前研究已進入尾聲，以及就新安排會和相關機構聯絡，希望可以盡快實施新安排。