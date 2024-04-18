區會選舉開支達9.9億　議員質疑開支過高　

立法會今日（18日）舉行財務委員會特別會議。有議員質疑早前區議會換屆選舉開支「誇張」，指「cut咗我哋（社福界）4年嘅錢都畀你搞宣傳」，促當局交代選舉開支由過住的約4億元，增至約9.9億港元的原因，又要求立法會補選具體安排。政府回覆指，區議會換屆選舉進行了比較大規模的宣傳，雖然經費增加，但物有所值，又指早前「冇一個額外嘅時間空間進行相關補選」。

政府在去年進行區議會換屆選舉，議員黎棟國指該次選舉共用9.92億港元，員工開支為2.35億港元，惟2019年度區議會換屆選舉開支僅為4.26億港元，員工開支只為1.27億，而2015年度換屆選舉開支則為4.18億元，由此推斷區會選舉開支應約為4億港元，促當局交代今次增至9億港元的原因。

政制及內地事務局回覆指，去年底換屆選舉效率和時間上有好大改善，而且是次選舉增加了「三會」安排，加上有鄰近邊境票站，和打卡位，因此增加了不少人手安排，主要開支為人手安排。他又指在2019年區會選舉時自己排逾一小時都未能成功進入票站，但今次選舉則沒有出現同樣情況，為百萬市民節省不少時間，強調即使選舉經費增加「但整體社會效益係增加咗好多」。

社福界議員狄志遠指出，未來立法會選舉政府只是預留約3.8億元，去年區會選舉開支比自己想像中「大咗，好多好多」，宣傳鋪天蓋地，質疑「係咪真係需要咁誇張呢？」擔心會造成反效果，又批評用9.92億辦區選是「無頂嘅使費」，指政府削減社福界2億元開支，笑言「cut咗我哋4年嘅錢都畀你搞宣傳」，要求當局交代開支準則。

狄志遠續指，黃元山轉任特首政策組，致議席懸空至今約14個月，雖然當局指會在適時進行補選，但他質疑為「好虛嘅說法」，正常情況進行補選只需要6個月時間，期望當局可以交代補選情況，「唔想市民覺得呢個位可有可無」。

政制及內地事務局回覆指，早前的區議會換屆選舉進行了「比較大規模嘅宣傳」，認為社會各界有目共睹，成效顯著，雖然經費增加，但「物有所值」。至於補選安排，當局指早前要處理區會選舉，時間緊迫，因此「冇一個額外嘅時間空間進行相關補選」，而區會選舉後又要處理故障情況，未有空間處理補選安排，會視乎情況作適當考慮。

事實上，本屆立法會曾舉辦一次補選，2022年6月19日，4名時任選委界議員辭任並轉跑道加入政府，分別是張國鈞出任律政司副司長、麥美娟出任民政及青年事務局局長、孫東出任創新及工業局局長、林智遠出任審計署署長。而政府於同年10月18日，即僅出現空缺後4個月，宣布於12月18日進行補選，即前後大約半年時間即完成補選。

另外，議員管浩鳴指，收到不少內地港人反映希望郵寄投票，問到內地郵寄投票的可能性。政制及內地事務局指，當局明白內地港人希望投票的需要，因此早前區會選舉有設邊境投票站，未來會視乎情況便利內地港人參加投票。至於郵寄投票則要進一步研究。