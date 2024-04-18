上年度批逾3億元資助體育文化藝術盛事　未來料撥2億

文化體育及旅遊局書面回覆立法會特別財委會指，M品牌計劃及文化藝術盛事基金在2023/24年度共批出3.375億港元資助，其中M品牌計劃的18項目批出了1.97億港元，創過去5年新高，參與人次逾64萬。局方預計將於2024/25年度撥款約2億港元，資助20項大型國際體育賽事，包括棍網球、棒球等8項新活動，冀吸引50萬人參與，其中三人籃球、棍網球、棒球和跆拳道已獲批。

至於「文化藝術盛事基金」，在2023/24年度資助13個項目，獲批逾1.4億港元，有近242萬人次參與。2024/25年亦有多項活動獲資助，其中今年舉行的活動涉約5,189萬元，包括7月舉行的「武林盛舞嘉年華」，其餘活動未公布數目及詳情。

文化體育及旅遊局稱，過去5年有34項活動獲「M」品牌認可，包括吸引超過14萬人參加的香港馬拉松，其中19項審批時間少於6個月，包括去年度舉行的香港國際七人欖球賽，以及獲得1,700萬元最高資助額的LIV Golf香港站等。

對於原本獲「M」品牌認可、美斯缺陣引發風波的國際邁亞密與港聯的公開賽，當局透露大型體育活動事務委員會的審批委員會在去年12月花1小時討論表演賽申請，最後給予80分或以上的合格分數，令活動符合申請資格。局方又指正總結過去一年「M」品牌活動推行的經驗，包括檢視「M」品牌計劃的審批及監管機制，在促進更多大型國際體育活動在香港舉行的同時，進一步完善有關計劃，鞏固香港作為國際體育盛事之都的地位。